Malestar

Video: la Izquierda denuncia represión de la policía de Cornejo en una “marcha pacífica”

La manifestación en defensa de la Ley de Glaciares no terminó bien en la Ciudad de Mendoza.

Lo que comenzó como una jornada de movilización federal en defensa de la Ley de Glaciares, terminó en una noche de violencia en la Ciudad de Mendoza. A pesar de que la marcha se desarrolló de manera pacífica, según señalan desde la Izquierda, y sin incidentes en diversos departamentos de la provincia, el operativo de seguridad finalizó con represión y detenciones.

En Mendoza, el epicentro del reclamo fue la capital provincial, donde una columna recorrió las calles del centro bajo consignas ambientales.

Según denunciaron testigos, la Policía de Mendoza implementó una táctica de “encierro” o “corralito”, bloqueando las salidas y confinando a los manifestantes que ya se retiraban del lugar.

El momento de mayor tensión se vivió cuando los efectivos comenzaron a empujar y golpear a quienes se encontraban atrapados.

Uno de los hechos más graves denunciados por la Izquierda involucra a la familia de Mailén Rodríguez, ex diputada (MC). Según el relato de los presentes, la exlegisladora, su hermana y su madre de 70 años resultaron golpeadas en el forcejeo.

