Video: la imprudente maniobra de la mujer que falleció tras volcar en la Ruta 7

En las últimas horas, los Bomberos Voluntarios de Uspallata publicaron un impactante video que muestra los momentos previos a la tragedia en la Ruta 7. Accidente a la altura de Agua de las Avispas donde una mujer de 38 años perdió la vida.

El siniestro se dio en la madrugada del domingo, cuando Noelia Emilce Valle de 38 años conducía un Chevrolet Spin. Ella era oriunda San Juan y no se encontraba viajando sola, sino que iba acompañada de un hombre que terminó herido. La Policía no logró determinar cómo se dio el hecho, ya que no hubo participación de terceros.

Ahora. Por lo que se ve en las imágenes, la conductora realizó un peligroso sobrepaso cometiendo una infracción por la doble línea amarilla, sin contar que venía un camión de frente que pasó solo segundos después de que se cerrara.

Los bomberos de la zona publicaron este video en el que se la ve adelantando un camión en el kilómetro 1.121 en el sector de Cerro Negro-Guido. Lo que “lamentablemente termina de la peor manera”, dijeron desde el cuerpo de rescate.