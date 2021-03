Conductores filmaron una grieta que se observa en ruta 40, en el puente paralelo al que se derrumbó hace algunas semanas. Desde Vialidad Nacional emitieron un comunicado.

Las intensas lluvias en el territorio provincial, produjeron diferentes problemáticas y entre ellas se encuentra el debilitamiento en puentes y rutas. En esta oportunidad, conductores que pasaban por la zona, filmaron una grieta en un puente cercano a Anchoris, el que se encuentra al lado del puente derrumbado, que atraviesa el Arroyo Los Pozos.

Desde Vialidad informaron que esa grieta «data de hace tiempo y está sobre la carpeta de concreto asfáltico, no ha alcanzando la estructura de base. Así mismo esta fisura no se encuentra sobre la estructura del puente , si no más bien en la loza de aproximación lado sur. Por lo que no representa peligro al algun , a la integridad del mismo. Igualmente se va a proceder a su sellado».