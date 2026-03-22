VIDEO: Godoy Cruz falló en la definición y empató con Chaco For Ever

Godoy Cruz empató 1 a 1 con Chaco For Ever, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la zona “A” de la Primera Nacional, el cual se llevó a cabo este sábado en el estadio Juan Alberto García, y que contó con el arbitraje de Fabricio Llobet.

Envalentonado tras el primer triunfo en el renovado Gambarte, el Tomba viajaba a Resistencia para intentar encadenar su segunda victoria consecutiva. Enfrente estaba el Albinegro, urgido de puntos tras un inicio de temporada para el olvido que lo tiene en el fondo de la tabla.

En el primer tiempo el Expreso fue de menos a más

Con una lluvia torrencial como protagonista durante un lapsos de la noche, el equipo mendocino comenzó algo pasivo, por lo que durante los primeros minutos le costó hacer pie.

Sin embargo, a medida que avanzaba el cronómetro, el Bodeguero fue creciendo hasta equiparar acciones ante un rival que de a poco iba cayendo en la desesperación, impulsados por la impaciencia de sus aficionados.

En un contexto reñido y de escasas situaciones de gol, el Tomba llegaría a la apertura del marcador gracias a un gol excelso de Martín Pino, que bajó una pelota de pecho y -desde afuera del área- remató contra un palo. Iban 20′ cuando el delantero ponía el 1 a 0.

Un segundo tiempo a puro ida y vuelta

En el complemento, obligados por su localía y por la posición incómoda en la tabla, Chaco For Ever reaccionó y salió a jugar con otro ímpetu. Tras unos primeros minutos de dominio, el Albinegro logró la igualdad: a los 12′, Leonardo Marinucci capturó un rebote (cuanto menos) extraño que dio Roberto Ramírez y remató para poner el 1 a 1. Todo estaba como al inicio.

El tanto local hizo mella en el equipo dirigido por Mariano Toedtli, que en los siguientes minutos padeció el partido. Con el Tomba tambaleante, Chaco For Ever pisó el acelerador y fue a buscar el segundo tanto que les diera el primer triunfo en el torneo.

Sin embargo, tras varios minutos de zozobra, el Expreso se puso de pie y comenzó a responder. Con las necesidades de unos y otros, a partir de los 60′ el encuentro se hizo de ida y vuelta. En ese contexto, los mendocinos tuvieron varias situaciones claras para volver a tomar la delantera, pero la gran noche del arquero Nicolás Caprio y su impericia a la hora de definir lo impedían.

Con el Tomba teniendo las situaciones más claras, Toedtli entendió que era hora de refrescar el ataque y a los 77′ dio ingreso a Brian Orosco por Tomás Pozzo, y a Matías Ramírez por Nahuel Ulariaga. Y las modificaciones del DT parecía que daban fruto de manera instantánea: en la siguiente jugada, Orosco generó un penal y Ramírez tenía una oportunidad inmejorable para adelantar al Expreso… sin embargo, el remate del jugador bodeguero se fue por encima del travesaño.

Lejos de derrumbarse por la chance malograda, el Expreso continuó insistiendo y sobre la hora tuvo otra ocasión más para ganar el partido, cuando recuperó una pelota al borde de su propia área y avanzó con cuatro jugadores contra un solo defensor y el arquero rival. Sin embargo, el remate de Axel Rodríguez -que había ingresado a los 87′- dio en el palo. Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador ya no se modificaría.

Lo que se le viene al Tomba

Con este resultado, Godoy Cruz suma 7 puntos y se posiciona en el 8° lugar de la zona “A”. Cabe resaltar que la próxima fecha el Expreso deberá verse las caras con el otro equipo mendocino de la categoría: Deportivo Maipú. Dicho encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas, y contará con la presencia de ambas parcialidades.