El joven había recibido cinco puñaladas a la salida de un cumpleaños en Vista Flores. Como sorpresa, familiares y amigos lo esperaron en la entrada de su casa y festejaron la mejoría de Gastón.

Este jueves por la tarde finalmente Gastón Airoldi recibió el alta del hospital Scaravelli, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Su estado de salud se hizo tomó estado público luego de que se conociera que el joven había sido agredido a la salida de un cumpleaños.

Su hermano Daniel había compartido palabras expresando preocupación por la violencia ejercida en la sociedad e hizo un llamado a la reflexión sobre el tema. ««Gastón no merecía esto, no sólo quiero qué él que cometió el hecho vaya preso, sino también todos los que estaban con el ese día. Hoy en día la sociedad no opina, no dialoga, y me incluyo porque creemos que la vida nunca nos va a golpear, y es más fácil querer guardar silencio o tapar los hecho, ocultando la realidad», decía Daniel.

El hecho

El primer fin de semana de febrero, el joven Gastón Airoldi de Vista Flores, fue atacado a la salida de un cumpleaños por un sujeto que ya fue identificado y detenido por las autoridades policiales luego de identificarlo y allanar dos lugares. Como consecuencia del ataque, Gastón sufrió lesiones que lo dejaron en estado crítico y con respirador artificial.