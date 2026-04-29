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"No es el momento"

Video: el incómodo momento que vivió Milei en el Palacio Libertad

El Presidente protagonizó un tenso ida y vuelta con una persona que había asistido a su disertación sobre las teorías del economista John Maynard Keynes.

El presidente Javier Milei vivió un incómodo momento durante su presentación en el Palacio Libertad, lugar al que había acudido este martes para disertar sobre las teorías del economista británico John Maynard Keynes.

En una actividad que se enmarcaba en un marco meramente académico, el Presidente fue protagonista en un tenso momento con uno de los oyentes que se encontraban en la sala. Mientras el mandatario nacional exponía una postura contraria a las ideas de Keynes, uno de los asistentes tomó la palabra y le consultó por la suba de la inflación.

En ese aspecto, un joven interpeló a Milei por la suba que registró la inflación en los últimos meses. Ante este panorama, el Presidente se mostró incómodo y evitó abordar el tema. “No es el momento ni el lugar“, expresó en reiteradas ocasiones el Presidente.

Luego del tenso ida y vuelta, que alteró el clima en el recinto, la jornada continuó con su enfoque académico, en el que Milei cuestionó las teorías que defienden el intervencionismo estatal y defendió sus ideales libertarios.

Cabe destacar que Milei compartió panel con el diputado Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo.

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