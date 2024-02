Video: el ex gobernador que lloró en vivo cuando cuestionaron su paternidad

En medio de los rumores de infidelidad sobre su esposa, fue consultado en una entrevista televisiva si pensaba hacerse un ADN. Fue en ese momento cuando el ex gobernador quebró en llanto.

“No, no planeo hacerme un ADN. Vamos a ver, yo todos los días pienso en eso, en mi hija… en mi pequeña hijo, que le han hecho un daño irreparable”, dijo el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que por estos días está en el centro de la escena luego de que dos hombres deslizaran a través de sus redes sociales que su hija no era su hija biológica.

Este rumor se hizo viral y los dos hombres fueron detenidos por más de 50 días por haber puesto en duda la identidad de la menor.

Esta semana se concretó la liberación de los dos hombres que estuvieron 50 días detenidos por haber publicado en las redes sociales tuits irónicos y fotos que aluden a una presunta infidelidad de la esposa de Morales. El radical advirtió que continuará el tema en el Máximo Tribunal.

“Esto no va a terminar acá. Va a ir a la Suprema Corte. Y voy a seguir a todo el grupo, a toda esta organización, por el daño que le han hecho a mi hija y a mi mujer“, dijo el ex gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical.

Las detenciones

Nahuel Morandini y Roque Villegas pasaron más de 50 días presos en Jujuy. Si bien seguirán procesados y se encaminan a ir a juicio, este lunes el fiscal ordenó que sean liberados ya que consideró que no había riesgo procesal. Se los acusa de tornar incierta la identidad de un menor.

“Se ha tornado incierta la identidad de mi hija de 2 años, que empieza el jardín la semana que viene. ¿Qué le digo yo de acá a dos años a mi hija cuando me pregunte quién es el padre? ¿En qué va a terminar las salud psicológica de mi hija después de semejante delito que se ha cometido”, cuestionó el dirigente radical.

Morales los acusó de tener vínculos con la agrupación Tupac Amaru, con la que Morales se enfrentó durante su gobierno.

Luego de la liberación de los dos hombres, habló la tercera acusada en la causa y dijo tener “miedo de volver a Jujuy”. Se trata de una arquitecta sobre la que pesa un pedido de captura, aunque este miércoles el fiscal pidió suspender esta medida. La mujer fue acusada por difundir por WhatsApp estos rumores.