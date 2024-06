VIDEO: el anunció completo del retiro de Rubén Magnano

“No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero creo que no. He colgado los botines”. Así, rumbo a cumplir 70 años, Rubén Magnano, campeón olímpico con Argentina en 2004 y subcampeón del mundo dos años antes, confirmó su alejamiento como entrenador de básquet.

En diálogo con Súper Deportivo, Magnano amplió el porqué de esta decisión: “Ni he pensado, ni tomado el tiempo de qué cosa es seductora para mí. Aparte, estoy viviendo una parte de mi vida que no pretendo tener distracciones que me saquen el tiempo para mí y mi familia”.

Multicampeón con Atenas de Córdoba, dirigió también en Italia (Varese), España (Cajasol) y a las selecciones de Brasil y Uruguay. Además, tuvo un paso por Boca. En 2021 ingresó al salón de la Fama de FIBA.

“¡Qué me recuerden como lo hacen hoy! Estoy viviendo de manera, sencilla normal. De manera muy humana. Estoy viviendo un momento de gratitud muy grande. Ese reconocimiento me fortalece. Que me recuerden como una persona que ha tomado como bastión algo que en esta sociedad no se está tomando con la seriedad que tendría que ser “, agregó en la misma entrevista,