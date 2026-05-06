Video: detuvieron a un médico de guardia tras negarse a atender a un preso

Un video impactante circula en las redes sociales y ha puesto el foco en el Microhospital de Puente de Hierro, en el departamento de Guaymallén.

Las imágenes muestran el momento exacto en que varios oficiales de la Policía de Mendoza se llevan aprehendido al médico de guardia de la institución, en medio de un clima de extrema tensión, forcejeos y gritos.

El insólito episodio ocurrió el martes por la tarde, luego de que el profesional de la salud se negara a atender a un detenido que había sido trasladado hasta el centro asistencial para constatar lesiones.

Según los procedimientos habituales, cuando una persona es aprehendida y presenta alguna lesión, las fuerzas de seguridad deben trasladarla a un centro médico para que un profesional constate su estado de salud antes de ser ingresada a una dependencia policial.

Sin embargo, la versión difundida por el Ministerio de Seguridad indica que los efectivos se encontraron con la rotunda negativa del médico de guardia. El profesional habría aducido que el caso “no correspondía a su jurisdicción”.

Ante el rechazo, el oficial a cargo del operativo intentó identificar al médico para comunicar la novedad a la oficina fiscal correspondiente, pero el efector de salud también se negó a aportar sus datos personales.

“Soy el médico que está de guardia, cómo me van a llevar”, se escucha gritar desesperado al hombre mientras se niega a ingresar a la patrulla.

El caso ya se encuentra en manos de la Justicia. La Oficina Fiscal Nº 1. Al médico se le iniciaron actuaciones por “resistencia a la autoridad” y por una infracción al artículo 46 de la Ley 9.099 (Código Contravencional), el cual penaliza las “ofensas personales al personal público”.