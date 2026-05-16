Video: descubrieron restos arqueológicos en la Ciudad de Mendoza durante obras en Plaza Cobo

En el marco de obras que el municipio de la Ciudad de Mendoza lleva adelante en Plaza Juan Francisco Cobo, un equipo de trabajo encabezado por el arqueólogo Horacio Chiavazza se topó con hallazgos claves para reconstruir la historia de la capital.

Según se informó, los trabajos se concentran en sectores con alto potencial arqueológico, especialmente en los ángulos noroeste y noreste de la plaza, donde actualmente se ejecutan mejoras de accesibilidad urbana.

Qué encontraron los arqueólogos

Durante las excavaciones, los especialistas encontraron pisos empedrados, muros de adobe con revoques pintados y antiguas canalizaciones de riego, elementos que reflejan distintas etapas de ocupación y transformación del lugar.

Según las investigaciones históricas previas, Plaza Juan Francisco Cobo aparece como plaza en los planos desde 1940, aunque su historia se remonta mucho más atrás.

Tras el terremoto de 1861, el sector funcionó durante años como un terreno baldío y, posteriormente, a comienzos del siglo XX, albergó un mercado de abastos que se convirtió en un punto de intercambio comercial de la zona.

Los registros históricos también sugieren que en el lugar pudieron haber existido antiguos cuarteles militares durante el siglo XIX, cuando Mendoza ocupaba una posición estratégica en la conexión con Chile.

Además, los investigadores analizan indicios que podrían vincular el área con ocupaciones anteriores a la ciudad colonial española y relacionadas con comunidades originarias.