Video del caos en la Liga Tunuyanina de Fútbol: insultos, corridas y un árbitro que tuvo que refugiarse en el vestuario

La violencia dijo presente otra vez en el fútbol mendocino. Esta vez, el escenario fue un partido de la Liga Tunuyanina de Fútbol, donde un árbitro fue perseguido por jugadores e hinchas. Ante esto, el colegiado debió escapar corriendo hacia los vestuarios.

El hecho tuvo lugar en la cancha del Club Manantiales, donde enfrentaban Sociedad y Academia por un partido correspondiente a una nueva fecha de la Primera División de la Liga Tunuyanina.

El conflicto se desató luego de que el árbitro del encuentro, Alejandro Pekson, expulsó a un jugador de Sociedad, conjunto que en ese momento iba perdiendo 3 a 0. Fue en ese momento en el que varios futbolistas reaccionaron contra el juez y comenzaron a perseguirlo dentro del campo de juego. Minutos después, algunos hinchas también ingresaron a la cancha y se sumaron al caos generalizado.

En medio de una ola de insultos y de la avanzada de jugadores e hinchas, y al ver su integridad en riesgo, Pekson corrió hacia la zona de vestuarios para resguardarse justo antes de ser alcanzado

El caótico momento fue registrado por las cámaras de Última Palabra, que no sólo captaron la corrida contra el árbitro, sino también la pasividad de los encargados de seguridad.

Tras los incidentes, la Liga Tunuyanina de Fútbol deberá definir qué sanciones recaerán en los jugadores involucrados.