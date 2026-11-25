La muerte de Margarita generó tristeza e indignación en una familia de Tunuyán, que ahora intenta reconstruir lo ocurrido y encontrar al conductor involucrado. El episodio quedó registrado en un video que llegó a Diario NDI a través de sus lectores.

El hecho sucedió el domingo 22 de noviembre, cerca de las 12.30, en la esquina de 9 de Julio y Alem. Según el testimonio de los familiares, un vehículo embistió a la perrita y, lejos de detenerse, volvió a pasar sobre ella antes de abandonar el lugar.

Margarita no sobrevivió a las heridas provocadas por el impacto. La familia sostiene que quien manejaba el rodado siguió su recorrido sin siquiera detenerse para comprobar qué había sucedido ni brindarle asistencia.

A partir de las imágenes que compartieron con este medio, los allegados buscan obtener información que permita reconocer el vehículo y establecer quién estaba al volante.

El pedido apunta a que alguien que haya presenciado la situación o pueda aportar datos sobre el rodado ayude a esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la familia atraviesa el dolor por la pérdida de su mascota y reclama que el episodio no quede sin identificar a su responsable.