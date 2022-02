Los actores, junto a un gran equipo técnico, su directora y guionista, y productores del film, ruedan escenas de la película «Empieza el baile» en el Valle de Uco.

Tupungato, fue elegido como escenario de grabación de la nueva película de Mercedes Morán y Darío Grandinetti «Empieza el baile». Los productores del film dialogaron con Facundo Arce y les contaron los detalles de la película que tiene como espacio favorito para grabar a la provincia de Mendoza.

Durante la entrevista, Sergio, uno de los productores se mostró muy contento con las locaciones seleccionadas en el Valle de Uco. «Muy bien recibidos por todo Tupungato, el valle de Uco es un escenario espectacular y elegimos acá, con mi socio Álvaro Lavin que viene de españa y Marina Sereserky que es la directora y guionista de la película, las locaciones de una semana en Buenos Aires, una semana en Rosario y el resto de las tres semanas en Mendoza, en los distintos departamentos asique estamos muy contentos. Empieza el baile es una co producción argentino-española con actores de primera con un equipo excelente, un equipo federal que nació en Buenos aires y termina aquí en Mendoza con mucha mano de obra local, asique contentos de que se pueda filmar en esta hermosa provincia».

Por su parte, el Álvaro Lavin , reconocido actor de teatro, cine y televisión de España contó las sensaciones que le deja Mendoza, «No he tenido la suerte hasta este momento de conocer Mendoza y me he convertido en un embajador más de toda la provincia porque gracias a Marcelo tanto Marina como yo, que hacemos Meridional producciones en Madrid, hemos descubierto no solo unos paisajes impresionantes si no un entorno te diría hasta muy favorable para nuestro trabajo; en cuanto a las instituciones, como las empresas, la gente nos ha cogido de una manera estupenda y estamos felices de poder disfrutar de este paraíso».

Empieza el baile, con un elenco de reconocidos actores

Dario Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale forman parte del elenco de la comedia dramática. El flm es una road movie que comienza en España, continúa en Buenos Aires, pasa por Rosario y termina al pie de la Cordillera de los Andes, en Mendoza. Atraviesa casi 40 años en la vida de los personajes. Grandinetti y Morán interpretan a Carlos y Margarita, una antigua pareja de bailarines de tango, y Marrale encarna al bandoneonista que los acompañaba en sus presentaciones. Cuando Carlos regresa de España se produce el reencuentro del trío que renueva la necesidad de revisar la relación y las diferentes realidades que los marcaron.