Un operativo de rescate tuvo lugar en San Carlos. Bomberos y veterinarios de la Municipalidad de San Carlos lograron salvarle la vida a la perrita, luego de caer a un pozo.

Bomberos Voluntarios de San Carlos montaron un operativo de rescate luego de ser alertados por el accidente que había sufrido un perrito. Las imágenes muestran como el can había quedado totalmente cubierto por brea o alquitrán, luego de caer a un pozo. Los bomberos lograron extraerlo y lo trasladaron de urgencia.

Ellos llevaron a la perra al centro Veterinario municipal que se encuentra en las inmediaciones del edificio del ex hospital Tagarelli, en Eugenio Bustos. Allí fue estabilizada, aunque su estado de salud es grave.

La veterinaria del Centro Veterinario de San Carlos, Claudia Morales contó a NDI, «Me hablaron los bomberos les dije que la trajeran al Centro Veterinario ya que estaba vacunando y no puedo dejar un animal en esas condiciones asique lo atendí, pobre venia muy mal asique con los chicos que me ayudan en la tarea diaria le limpiamos las principales vías respiratorias: boca orejas ojitos y ano y le dimos agua y saque un poco de todo ese alquitrán con aceite que fue lo mas facil para sacarle y ayude a que se moviera ya que estaba tiesa sin poder moverse y le di algo de comer porque no sabíamos cuantos días tenia en ese lugar y espere algún dueño pero no apareció» comentó.

La perrita se encuentra estable

» Aclaro en el centro veterinario se castran animales y se vacuna nada más ya que para las demás urgencias, están los veterinarios particulares, en en este caso los bomberos recurrieron al centro y no podía dejar un animal en esas condiciones» aclaró.

Buscarán una familia que la adopte

En cuanto a su estado de salud expresó «Se encuentra bien ya hoy voy a tratar de seguir sacándole el alquitrán pero si ella lo permite porque esta muy dolorida al estar tanto tiempo sin poder moverse y veremos como queda por ahora esta bien. Apenas este totalmente limpia y bien le buscaremos un hogar».