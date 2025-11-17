VIDEO: batalla campal y represión policial a los futbolistas de Morón tras su polémica eliminación ante Deportivo Madryn

Este domingo se vivió un hecho bochornoso en el ascenso del fútbol argentino. Uno más, y van. En una semifinal del Reducido de la Primera Nacional cargada de suspicacias y polémicas, el Deportivo Madryn se impuso por 1 a 0 a Deportivo Morón y clasificó a la final por contar con ventaja deportiva (NdR: en el encuentro de ida, el Gallito había ganado por el mismo resultado). Sin embargo, más allá de lo ocurrido durante el partido, lo deportivo pasó a segundo plano debido a la batalla campal que se desató una vez que el árbitro decretara el final.

El partido se disputó en medio de un clima enrarecido. Es que durante la semana el Tribunal de Disciplina de AFA decidió suspender a Walter Otta, técnico del Deportivo Morón. Lo curioso es que el motivo de la sanción fue una declaración que el entrenador nunca hizo. Esta situación se sumó a una serie de hechos que hicieron que al Aurinegro se le pusiera el mote de “favorecido”.

Ya durante el partido, los ánimos del visitante se habían comenzado a alterar cuando protestaron por una falta inexistente que el árbitro Pablo Echavarría cobró a favor del Aurinegro, de la cual derivó en el gol que le dio la clasificación.

Al finalizar el partido, al sentirse perjudicados, los jugadores del Gallito desataron toda su furia y frustración, lo que derivó en una batalla campal con los futbolistas locales. Ante esto, la Policía se presentó en el terreno de juego.

Sin embargo, lejos de calmar la situación, los uniformados agravaron más las cosas, llegando incluso a reprimir de manera desmedida a los jugadores del Deportivo Morón. La vergonzosa escena hasta incluyó el uso de gas pimienta contra los deportistas.

Cabe destacar que no es el primer escándalo en el que se ve envuelto el Deportivo Madryn durante esta edición de la Primera Nacional. Ya en la instancia previa había avanzado de manera polémica cuando se suspendió el partido de ida ante Gimnasia de Jujuy -en Jujuy- por presuntas amenazas de dirigentes del Lobo al árbitro en el entretiempo debido a su cuestionable actuación. En aquella ocasión, se le dio el partido por ganado al Aurinegro por 3 a 0, pese a que los jujeños se imponían por 1 a 0.