Video: así fue la impactante liberación de aves rescatadas del tráfico ilegal en Mendoza

Un operativo encabezado por el Departamento de Fauna Silvestre permitió la liberación de decenas de aves que habían sido víctimas del tráfico ilegal en Mendoza. La acción se concretó en áreas protegidas, luego de un proceso de recuperación que buscó garantizar que los ejemplares pudieran reinsertarse en condiciones óptimas en su entorno natural.

Entre las especies liberadas se encontraban corbatitas, jilgueros, chingolos, zorzales y siete cuchillos (todas autóctonas de la región), además de otros ejemplares como loros y tucanes que también habían sido incautados en distintos procedimientos. Cada ave atravesó un proceso de rehabilitación integral (con evaluación sanitaria, alimentación controlada y adaptación progresiva) antes de ser liberada.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de operativos no solo apunta a recuperar animales, sino también a combatir el comercio ilegal de fauna, una práctica que pone en riesgo la biodiversidad. En ese sentido, destacaron el trabajo conjunto entre distintas áreas estatales y organizaciones vinculadas a la conservación.

Durante la suelta, técnicos especializados realizaron controles finales para verificar el estado de salud y el comportamiento de las aves (observando su capacidad de vuelo y respuesta al entorno) antes de autorizar su regreso definitivo al ecosistema. El objetivo es asegurar que puedan sobrevivir sin intervención humana y retomar su rol en la naturaleza.

Para denunciar casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna, las autoridades recordaron que existen canales habilitados: el teléfono 261 7503417 (de lunes a viernes de 8 a 13), el correo [email protected], el portal oficial de denuncias y, en situaciones urgentes, el 911 (solicitando la intervención de la Policía de Seguridad Rural).