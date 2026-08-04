Video: así deambulaba semidesnuda la mujer que estaba con Facundo Moyano

Un grave suceso tuvo lugar durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano. La Policía de la Ciudad intervino tras recibir llamados al 911 que alertaban sobre una mujer que deambulaba semidesnuda y desorientada por la avenida del Libertador.

La persona fue identificada como Candela Arizaga, de 23 años, quien se encontraba junto al dirigente político Facundo Moyano al momento de los hechos.

Según reportaron fuentes vinculadas a la investigación, los avisos a la línea de emergencias ingresaron pasadas las 5 de la mañana, notificando tanto una supuesta agresión como la presencia de la joven transitando con visible dificultad por la vía pública.

En paralelo, el encargado de un edificio de la zona confirmó que momentos antes la pareja había salido precipitadamente del inmueble.

A raíz de lo sucedido, el fiscal Julián Pistone, a cargo de la UFLA Norte, ordenó la aprehensión de Moyano bajo la carátula preliminar de lesiones y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género. Mientras la Justicia avanza en el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para esclarecer la secuencia, Arizaga permanece asistida en el Hospital Pirovano a la espera de prestar su declaración formal.

Según confiaron fuentes del caso, tanto Moyano como su novia, tenían “signos de haber consumido alguna clase de sustancia”.