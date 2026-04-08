Video: alumnos grabaron a ratas gigantes dentro de una escuela mendocina

La comunidad educativa de la Escuela Buenos Vecinos 4-215, ubicada en Colonia Segovia (Guaymallén), atraviesa una situación crítica tras la difusión de un video en el que se observan ratas dentro de las aulas, en medio de basura acumulada y condiciones que los alumnos calificaron como insalubres.

El registro, que comenzó a circular entre estudiantes, muestra roedores en una ventana tapiada y también dentro del aula, lo que encendió la alarma por el riesgo sanitario (debido a posibles enfermedades que estos animales pueden transmitir). Desde el área de infraestructura escolar indicaron que el problema se habría originado durante el fin de semana (y que no hubo un reclamo previo formal), aunque confirmaron que se realizarán tareas de desinfección.

El malestar crece porque, según denunciaron los propios alumnos, no se trata de un hecho aislado: en los últimos días tuvieron que asistir a clases sin servicios básicos como agua y electricidad, lo que afectó directamente el desarrollo normal de las actividades (y expuso aún más las falencias del establecimiento).

A esta situación se suma un problema estructural en las inmediaciones de la escuela: un canal cercano que desprende olores intensos (por la presencia de un zanjón donde se arrojan desechos), lo que agrava las condiciones, especialmente en jornadas de calor. Además, los estudiantes aseguraron que los ventiladores no funcionan (lo que vuelve las aulas prácticamente inhabitables en verano).

Frente a este escenario, las familias decidieron organizarse y convocaron a un reclamo para este martes por la tarde, con el objetivo de exigir soluciones urgentes que garanticen condiciones dignas para estudiar y visibilizar una problemática que, aseguran, lleva tiempo sin respuesta.