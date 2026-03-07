Victoria Villarruel visitó el Valle de Uco: qué hizo y dónde estuvo

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó ayer viernes a la provincia de Mendoza para participar de actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En su primera jornada en la provincia, la titular del Senado optó por una agenda diferente. Según informaron medios locales, la vicepresidenta recorrió establecimientos en los distritos de Chilecito, Casa Vieja y El Cepillo. Allí conoció distintas producciones de la zona, entre ellas cultivos de orégano y ajo, además de emprendimientos vinculados a semillas, compostaje y ganadería.

Uno de los anfitriones fue José Moronta, agricultor y ganadero de Chilecito, quien relató cómo se desarrolló el encuentro. “La vicepresidenta quería venir a interiorizarse sobre la producción de la zona y las problemáticas que tenemos”.

Respecto a la reunión, el productor destacó: “Es muy sencilla, escucha mucho y pregunta. Estuvimos hablando de la producción y de lo que hacemos acá”.