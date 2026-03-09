Victoria Villarruel se reunió con más de 100 productores en San Carlos: cuál fue el motivo

En medio de la agenda institucional de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió enfocarse en otra actividad: recorrer fincas y reunirse con productores del Valle de Uco. Durante el fin de semana visitó en dos oportunidades el departamento de San Carlos para interiorizarse sobre la situación de las economías regionales.

El primer recorrido se concretó el viernes, cuando la vicepresidenta llegó al distrito de Chilecito. Allí visitó una finca dedicada a la producción de ajo y orégano perteneciente a José Moronta, donde compartió un encuentro informal y dialogó sobre las dificultades que atraviesa el sector agrícola.

Más tarde se trasladó a otro establecimiento productivo especializado en semillas de exportación. En ese lugar, productores locales le explicaron el proceso mediante el cual se cultivan semillas de zanahoria y cebolla en contra estación para enviarlas al hemisferio norte. Ese sistema permite exportar la producción hacia mercados como Estados Unidos y Alemania.

Desde el municipio de San Carlos indicaron que el área de protocolo comunal no había sido notificada previamente de la visita oficial y que tomaron conocimiento del recorrido a través de publicaciones realizadas por los propios productores en redes sociales.

Al día siguiente, tras participar de actividades vinculadas a la agenda vendimial (como el tradicional desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina y el almuerzo institucional de Bodegas de Argentina) la vicepresidenta volvió a trasladarse al Valle de Uco.

En esa segunda visita recorrió la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud, donde dialogó con dirigentes de la entidad y conoció el funcionamiento de la histórica bodega cooperativa.

La agenda culminó con un encuentro en la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco, donde Villarruel mantuvo una reunión con cerca de 100 productores del departamento. Allí fue recibida por el presidente de la institución, Mario Leiva, con quien conversó sobre la realidad productiva de la región.

El vínculo entre la vicepresidenta y la entidad rural ya tenía antecedentes. Meses atrás, Villarruel y su asesor Matías Lestani habían participado en una reunión de la Confederaciones Rurales Argentinas, donde también estuvo presente Gabriel Testa como representante del Valle de Uco.

Así, en medio de una Vendimia atravesada por actividades institucionales y encuentros políticos, la vicepresidenta eligió sumar recorridos productivos y reuniones con referentes del sector agrícola del interior mendocino.