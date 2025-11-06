Victoria Villarruel respondió ataques en redes y volvió a dejar expuestas diferencias con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a protagonizar un cruce público que deja en evidencia la tensión interna dentro del Gobierno. En las últimas horas, la funcionaria contestó a varios usuarios en redes sociales que la habían tildado de “traidora” tras publicar una foto junto a Shea Bradley Farrell, titular del Instituto Counterpoint para la Política, la Investigación y la Educación, de Estados Unidos.

En su cuenta personal, Villarruel rechazó los cuestionamientos y sostuvo: “No robo, laburo mucho y con responsabilidad”. Durante varios minutos, la vicepresidenta decidió responder a distintos mensajes de votantes de La Libertad Avanza (LLA) que la acusaron de haberse alejado del presidente Javier Milei.

“Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y que no he realizado ninguna traición. El resto son chismes de panadería. Ustedes creen que se debe ser servil y no lo soy”, escribió la vicepresidenta en una de sus respuestas más replicadas.

Las declaraciones se suman a una serie de gestos públicos que reflejan su distanciamiento político del Ejecutivo. En ese sentido, Villarruel apuntó que “para entenderlo solo hace falta ver las listas llenas de peronistas” que se presentaron en las últimas elecciones legislativas, en una clara alusión a la estrategia electoral impulsada por el oficialismo.

“No están preparados para esta charla”, agregó, en tono desafiante. Frente a los comentarios de usuarios que le sugerían “dedicarse a otra cosa”, Villarruel respondió: “Porque en esta soy muy buena y decente, que es una condición en extinción”.