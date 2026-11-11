Vialidad traslada maquinaria pesada y proyecta una nueva traza tras el colapso en el Cañón del Atuel

Un tramo crítico de aproximadamente 300 metros del camino del Cañón del Atuel, situado en las inmediaciones del Club de Pescadores a la vera del embalse Valle Grande, sufrió un importante colapso estructural el fin de semana que mantiene la ruta totalmente intransitable.

En diálogo con Diario San Rafael el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero civil Osvaldo Romagnoli, detalló las causas técnicas que provocaron el fenómeno geológico, confirmó el inicio inmediato de las labores de remoción con maquinaria pesada.

Romagnoli explicó que la emergencia vial se originó por un proceso de inestabilidad en la ladera montañosa, provocado por la filtración permanente de agua por encima del nivel del camino. “Estamos realizando cateos y perforaciones para llegar al plano de falla, que no es un plano sísmico, sino un deslizamiento de ladera“, aclaró de entrada.

“Este proceso de desplazamiento es puntual y responde a la propia condición del terreno, con suelo, roca, arenisca consolidada y roca lajosa. El sector afectado ocurrió muy cerca del paredón, afectando incluso al Club de Pescadores”, indicó.

Apertura de nueva traza y llegada de maquinaria pesada

Ante la imposibilidad de asentar una nueva carpeta asfáltica sobre el material desplazado o inestable, el titular de la DPV confirmó que se proyecta la apertura de una traza completamente nueva más arriba en la ladera de la montaña, buscando terreno virgen y firme que garantice la estabilidad a largo plazo. “Entendemos que el proceso inicial es el desplazamiento de este material suelto, por lo que no se puede colocar una nueva capa sobre él. Ya no se trabajará sobre el mismo circuito, sino que se hará una traza nueva por la montaña“, más por encima de la actual, buscando estabilidad“, resaltó.

En paralelo a la emergencia en el Cañón del Atuel, el administrador general se refirió al estado de las obras destinadas a solucionar los daños causados por crecidas aluvionales en otro sector de la región.

“Ese sector fue impactado por una creciente importante. Ahora se va a hacer un puente-alcantarilla multiluz con una sección mucho mayor, rebajando parte de la garganta, con hormigón armado y muros de ala aguas arriba y aguas abajo para encauzar el caudal aluvional”, contó Romagnoli.