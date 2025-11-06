Vialidad Mendoza recomienda evitar viajes ante el temporal de las próximas horas

La Dirección Provincial de Vialidad (Vialidad Mendoza) solicitó a la población máxima precaución ante los eventos meteorológicos pronosticados para hoy y mañana, que incluyen lluvias intensas, viento Zonda y posible caída de granizo en distintos puntos de la provincia. El organismo recomendó evitar circular durante las tormentas y, de hacerlo, transitar con extrema prudencia.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Mendoza se encuentra bajo alertas amarilla y naranja durante las próximas 48 horas. Los pronósticos anticipan vientos norte y sur, tormentas moderadas a fuertes, nevadas en Alta Montaña y lluvias con acumulaciones de hasta 30 milímetros en los sectores más afectados.

Desde Vialidad Mendoza indicaron que, ante estos fenómenos, los conductores deben evitar badenes con agua, zonas arboladas, caminos de montaña y circuitos rurales, especialmente durante el desarrollo de las tormentas. También se solicitó no buscar refugio bajo árboles ni permanecer en áreas abiertas durante la caída de granizo.

El paso Cristo Redentor se encuentra cerrado preventivamente por mal tiempo.

Las condiciones meteorológicas más adversas se concentrarán durante la tarde y noche de este jueves 6 de noviembre, con lluvias débiles por la mañana en Malargüe y San Rafael, seguidas por la llegada del viento Zonda en la zona montañosa de Malargüe, Luján de Cuyo y Las Heras (Uspallata), entre las 13 y las 19.

Hacia el Este provincial, el viento norte ingresará en La Paz, extendiéndose hasta la tarde, mientras que a partir de las 16 horas comenzará a ingresar el viento sur, que avanzará rápidamente sobre todo el territorio mendocino.

Desde las 18 horas, el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este podrían registrar tormentas intensas, con granizo en algunos sectores y acumulación importante de agua.

En tanto, en Alta Montaña prevalecerán las condiciones adversas durante toda la jornada, con nevadas y cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor a partir de las 14.

Para el viernes 7 de noviembre, el mal tiempo persistirá durante la madrugada y primeras horas del día, con lluvias en el Gran Mendoza y viento sur en toda la provincia. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia el mediodía, aunque el tránsito en la zona cordillerana quedará sujeto al estado de los caminos tras las precipitaciones.