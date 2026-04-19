Viaje de Milei a Israel: de la reunión con Netanyahu a la catarata de anuncios, que incluye un crédito de US$150 millones

En el marco de su viaje a Israel, este domingo el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante quien aseguró que “Argentina e Israel son dos naciones unidas por los mismos valores“.

En su discurso, Milei remarcó que la relación entre ambas naciones está “fortalecida“, lo cual “significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos“.

Durante su discurso, el Presidente reivindicó su posicionamiento geopolítico al expresarse a favor de las acciones de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, y recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina.

Traslado de la embajada argentina a Jerusalén

Además, Milei también hizo mención a uno de los temas que generaba más expectativas: el traslado de la embajada argentina a Jerusalén. En ese sentido, el Presidente aseguró que dicho movimiento está en sus planes, pero que se llevará adelante “cuando las condiciones lo permitan”.

Israel le otorgará a Argentina un crédito de US$150 millones

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la confirmación de que Israel abrirá una línea de crédito por US$150 millones a través de la aseguradora estatal israelí ASHRA.

Según trascendió, los fondos serán destinados exclusivamente a incentivar inversiones en el país. En esa línea, se busca que lleguen capitales y tecnología de origen israelí.

Conectividad aérea directa

Otro de los puntos a resaltar es que se avanzó en la implementación de una ruta aérea que una de manera directa a ambos países.

En esa línea, la aerolínea El Al estará a cargo de operar la ruta. Dicha compañía contará con un esquema de subsidios de Israel para asegurar la viabilidad.

Posible exportación de carnes hacia Israel

En paralelo, Israel mostró cierto interés en incrementar la cantidad de carne argentina que importan.

Acuerdos de Isaac

Se trata de una iniciativa que busca que los países de América Latina que estén alineados ideológicamente con Israel coordinen esfuerzos para luchar contra el terrorismo internacional, cambatir al narcotráfico y al crimen organizado, y erradicar el antisemitismo de la región.

En ese contexto, Argentina se perfila como el país que asumirá el liderazgo del bloque, funcionando como nexo con las agencias de seguridad de Israel.