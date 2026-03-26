Viajar sin seguro y terminar endeudado: cuánto te puede costar enfermarte en el exterior

Una historia reciente volvió a encender las alarmas entre quienes planean salir del país: una mendocina sufrió un accidente en Australia y hoy enfrenta una deuda millonaria por su atención médica. El caso dejó en evidencia una realidad que muchos viajeros pasan por alto (especialmente quienes viajan por turismo o trabajo temporal): enfermarse en el exterior puede ser extremadamente caro.

Viajar sin cobertura médica internacional implica un riesgo económico importante. Una consulta básica o una internación pueden costar desde cientos hasta miles de dólares, dependiendo del país y la complejidad del cuadro (algo que varía según el sistema de salud local y si se trata de atención pública o privada).

En la mayoría de los destinos, la atención gratuita para turistas es limitada y suele restringirse únicamente a emergencias. En algunos países de América del Sur, como Brasil o Paraguay, se brinda asistencia pública sin costo en situaciones urgentes (aunque no cubre tratamientos prolongados ni estudios complejos). En otros casos, como Cuba, el sistema es gratuito (pero exige contar con seguro médico obligatorio para ingresar).

Europa presenta reglas claras en este sentido: para ingresar al espacio Schengen es obligatorio contar con un seguro médico con una cobertura mínima de 30.000 euros, ya que la salud pública no es gratuita para turistas (lo que obliga a prever gastos antes de viajar).

En destinos como Australia, las exigencias son aún más estrictas. Contar con un seguro médico es, en la mayoría de los casos, una condición obligatoria para ingresar al país (una medida que busca evitar situaciones como la que hoy enfrenta la mendocina y que expone el alto costo de no estar cubierto).