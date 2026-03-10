Viajaba a Mendoza: encontraron más de 4 kilos de droga en un colectivo de larga distancia

Un cargamento de más de cuatro kilos de marihuana fue hallado este lunes en el baño de un ómnibus de larga distancia que se dirigía hacia Mendoza, durante un control realizado por la Gendarmería Nacional en la provincia de Catamarca.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada por efectivos del Escuadrón 67 Catamarca junto con la Unidad de Inteligencia Criminal Catamarca, quienes detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros que circulaba por la Ruta Nacional 38. Según informaron fuentes oficiales, el micro realizaba el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Mendoza.

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes detectaron irregularidades en el habitáculo del lavamanos del baño, lo que motivó una revisión más detallada del sector. Para confirmar las sospechas, los uniformados solicitaron la colaboración de un can antinarcóticos de la Policía de Catamarca, que marcó de inmediato la posible presencia de sustancias ilícitas en esa zona del colectivo.

Tras retirar la estructura plástica que recubre el sector del lavabo, los efectivos encontraron cuatro paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal. Las pruebas posteriores confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 4 kilos con 325 gramos.

Ante esta situación, el Juzgado Federal N°1 de Catamarca y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron el decomiso del estupefaciente y dispusieron el inicio de las investigaciones para intentar identificar al propietario de la droga.