La exmujer del humorista rompió el silencio y en la puerta del Polo Judicial dio su versión de los hechos que involucran a Cacho Garay y a Sandra Astudillo por violencia de género y abusos sexuales.

Verónica Macías, la exmujer de Cacho Garay, habló junto a sus abogados, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, luego de haber pasado por una pericia psiquiátrica en el Polo Judicial. Mientras hablaba con la prensa, la mujer se descompensó y tuvo que recibir asistencia.

“Primero quiero decir que yo no cuento cuentos, solo digo verdad, y que todo se va a demostrar con la Justicia. Siento que apañan mucho al señor que cuenta cuentos, que dicho sea de paso ayer contaba cuentos con su defensor. Lo único que me interesa es que me escuche Dios y la Justicia. Mis abogados saben todo”, dijo la mujer que denunció al humorista y a la empleada legislativa Sandra Astudillo por violencia de género y abusos sexuales.

Las declaraciones de Macías se dieron luego de que fuese sometida a una cámara Gesell, por eso dijo que “tuve que contar muchas cosas que me duelen. Cacho Garay todo el tiempo me decía que me iba a matar, hasta con armas en la cabeza”.

Sobre Sandra Astudillo, quien se encuentra imputada en la causa, Macías declaró: “Es una mentirosa, una asquerosa, ojalá que se pudra en la cárcel. Ella y el cerdo de Cacho Garay ojalá se pudran en la cárcel por todas las cosas que me hicieron”.

“Siento que apañan mucho al señor que cuenta cuentos. Lo único que pido es que la Justicia me escuche acá en Mendoza. Es demasiado doloroso esto para mí. Los defensores dicen que es toda una estrategia”, agregó la mujer.

Y siguió: “Si no tenía relaciones con él, me castigaba. Si no le obedecía me castigaba”.