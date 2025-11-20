Verano 25/26: Mendoza quedó fuera del ranking y crece la preocupación en el sector turístico

El verano 2026 empezó a tomar temperatura, pero los números de Airbnb encendieron una señal de alerta en Mendoza. La provincia, históricamente ubicada entre los destinos preferidos del país, quedó fuera del top 10 de ciudades más buscadas para alquileres temporarios, una ausencia que inquieta a hoteles, cabañas y operadores turísticos.

Mientras Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata, Villa La Angostura y El Chaltén lideran la preferencia en la plataforma, Mendoza no aparece entre las primeras búsquedas de casas o departamentos. La tendencia, además, coincide con un fenómeno que ya venían marcando los informes nacionales: menos turistas ingresan a la provincia y muchos más mendocinos viajan al exterior.

Según datos del Indec, en diciembre 2024 y enero 2025 arribaron unos 14.200 turistas, lo que representa una caída interanual del 7,8%. En paralelo, más de 19.000 mendocinos viajaron al exterior, un salto del 108,2% respecto al año anterior. La relación es clara: menos visitantes llegan y más residentes se van, afectando de lleno la ocupación y el movimiento económico local.

Aunque diciembre 2024 mostró un buen desempeño hotelero —Mendoza fue la quinta ciudad más visitada del país con 33.151 viajeros— esa performance no se trasladó al interés previsto para la temporada siguiente según las búsquedas online.

El panorama que se proyecta es de cautela. Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación, aseguró que la demanda muestra una “recuperación moderada”, similar a la del año pasado, y anticipó una ocupación cercana al 60% si el comportamiento del mercado no se modifica. Las promociones y estímulos, dijo, podrían ayudar, aunque atraer la atención de un turista cada vez más impredecible sigue siendo un desafío.

Desde el sector privado, la lectura es más cruda. Desde el sector, explicaron que la caída en la demanda de hospedaje temporario provocó que muchos propietarios retiraran sus inmuebles de Airbnb y los destinaran al alquiler permanente.

El interés por destinos internacionales también mueve el tablero. Brasil encabeza las preferencias argentinas en Airbnb, seguido por México, Colombia, Costa Rica y Puerto Rico. Sin embargo, la fluctuación del tipo de cambio podría jugar a favor de la provincia: viajar a Brasil se encareció para los mendocinos, pero se abarató para los turistas brasileños, lo que podría generar un pequeño repunte, según Rosental.

De todos modos, Argentina continúa siendo atractiva para la región, especialmente para viajeros de Brasil, México, Chile, Colombia y Costa Rica.