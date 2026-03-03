Ventas industriales: la FEM larga una capacitación

La Federación Económica de Mendoza (FEM) anunció una capacitación con la intención de impulsar la profesionalización de las ventas en industrias complejas de Mendoza. Las acciones están articuladas con cámaras empresarias y con la metodología internacional de Sandler Madrid.

La capacitación estratégica está destinada a líderes comerciales del sector industrial y se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, en la Enoteca provincial, en una jornada intensiva orientada a fortalecer las competencias comerciales en industrias de alta complejidad.

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para optimizar procesos de ventas de largo ciclo, caracterizados por múltiples instancias de decisión y elevados niveles de exigencia técnica. Será una de las acciones que la FEM impulsa para acompañar la profesionalización y competitividad del sector productivo mendocino.



Desde la FEM indicaron que estas capacitaciones pretenden dar respuestas a un desafío estructural del entramado industrial. En los mercados industriales actuales, los procesos comerciales suelen extenderse en el tiempo, involucrar diversos decisores y demandar un alto nivel de especialización. Sin embargo, ese esfuerzo no siempre se traduce en cierres efectivos ni en relaciones comerciales sostenibles.



“No se trata de una charla teórica, sino de un espacio de trabajo aplicado sobre situaciones reales”, señalan desde la organización. Durante 3,5 horas, los participantes podrán diagnosticar sus propios procesos, identificar puntos críticos y redefinir criterios de avance comercial.

Las inscripciones están abiertas: https://www.eventbrite.com/e/entradas-por-que-fallamos-al-vender-en-industrias-complejas-1982988845016?aff=oddtdtcreator

(Consultar en la FEM o en las cámaras asociadas por código de bonificación)