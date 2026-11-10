Vendimia y tradición: San Carlos vivió un fin de semana histórico con más de 50 mil asistentes

San Carlos fue escenario de un fin de semana de intensa actividad cultural, con dos celebraciones que convocaron a más de 50 mil personas: la Vendimia Departamental 2027 y la Fiesta Provincial de la Tradición. El Teatro Municipal Neyú Mapú se convirtió en el epicentro de los festejos, en una propuesta que combinó música, danza, gastronomía y un fuerte reconocimiento a las raíces culturales del departamento.

La agenda comenzó con la presentación de “Legado de Luz y Vendimia”, el espectáculo que marcó el inicio del calendario vendimial de Mendoza y tuvo a San Carlos como primer departamento en celebrar su fiesta. La noche también dejó la elección de las nuevas representantes: Sofía Gómez Correa fue coronada Reina Departamental de la Vendimia, mientras que Valentina Giamportone Ferreira obtuvo el lugar de virreina.

La celebración continuó con la Fiesta Provincial de la Tradición, que durante dos jornadas convocó a miles de personas. La primera noche tuvo una asistencia estimada de 25 mil espectadores y ofreció una variada programación de música y danza. El cierre quedó en manos de Karina, “La Princesita”, quien fue una de las principales atracciones de la jornada.

El segundo encuentro mantuvo la convocatoria y volvió a llenar las instalaciones del Neyú Mapú. Sobre el escenario pasaron músicos, ballets y artistas locales y provinciales, en una noche que tuvo al folclore como protagonista. El Chaqueño Palavecino fue el encargado de ponerle el broche final al festival, con un espectáculo que concentró gran parte de la expectativa del público.

En paralelo, la Peña funcionó como un escenario alternativo para disfrutar de diferentes expresiones musicales y de danza. Durante las dos jornadas, este espacio también reunió a artistas y espectadores, ampliando la oferta cultural de los festejos.

Gastronomía, artesanías y oportunidades para emprendedores

La propuesta trascendió los espectáculos y contó con un importante despliegue comercial y gastronómico. El predio dispuso de 10 ranchos, 100 gazebos destinados a la venta, 50 food trucks, un patio gastronómico y un paseo de artesanos. La infraestructura permitió sumar espacios de comercialización y trabajo para emprendedores, comerciantes y trabajadores de la región.

La Vendimia y la Fiesta Provincial de la Tradición volvieron a mostrar el peso de las manifestaciones populares en la vida cultural de San Carlos. Ambas celebraciones funcionan como espacios para preservar las costumbres, transmitir la historia local y fortalecer una identidad que forma parte del patrimonio mendocino.

Con más de 50 mil asistentes y una programación que reunió distintas expresiones artísticas, San Carlos cerró un fin de semana de fuerte impacto cultural y turístico. Además, el departamento tuvo el protagonismo de abrir una nueva temporada vendimial en Mendoza.