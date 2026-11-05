Vendimia y Fiesta de la Tradición en San Carlos: apertura de puertas, conectividad y todo lo que hay que saber antes de ir

Este viernes, sábado y domingo, el departamento de San Carlos va a vivir una de las épocas más importantes de su año. Y es que, durante todo el fin de semana celebrarán la Fiesta departamental de la Vendimia y la Fiesta de la Tradición.

Tres noches que estarán cargadas de emociones y de grandes espectáculos, la primera de esta les dará a conocer a la nueva reina departamental de la Vendimia, quien reemplazará a Virginia Gómez. Mientras que las siguientes se calzaran las bombachas y la boina para dos jornadas a pura música con Karina la princesita y el Chaqueño Palavecino.

Fuerte cronograma que deja casi seguro que el anfiteatro Neyú Mapú estará lleno de público durante los tres días. Es por eso que desde Diario NDI te acercamos una serie de datos y recomendaciones que servirán para pasar las fiestas sin problema.

En primer lugar, desde el municipio se confirmó que la apertura de puertas será a las 19, por lo que se recomienda llegar temprano para encontrar lugares. Ya que, lo más probable es que tarde comience a dificultarse el ingreso.

Otra cosa muy importante es que al esperarse miles de personas en el mismo punto, se prevé que la señal de telefonía sea muy mala o nula. Por lo que si pensas consumir dentro del lugar, lo recomendado por la Municipalidad es que lleves dinero en efectivo.

En el teatro no solo habrá música, artesanos y puestos de comida, sino que desde el propio municipio se dispuso la presencia de un punto verde para que los vecinos puedan realizar reciclaje o entrega de pilas para su correcta eliminación.

Además, las entradas aún se encuentran a la venta tanto por la página de Entrada Web como en las distintas dependencias municipales de los distritos. Teniendo un valor de 20 mil pesos por noche, aunque la Vendimia es de ingreso libre y gratuito.