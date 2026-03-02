Vendimia: quiénes serán las voces en el Frank Romero Day que cantarán los votos

La Subsecretaría de Cultura dio a conocer la nómina de comunicadores que estarán a cargo de la conducción y locución de los distintos actos oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 que tendrá su momento más importante el sábado a la noche en el Frank Romero Day.

Para el Acto Central, el escenario contará con la participación de Sergio Coco Gras, Laura Carbonari, Gisella Campos, Julián Imazio, Julieta Navarro y Majo Pérez Comalini, quienes tendrán la responsabilidad de guiar uno de los eventos culturales más importantes del país.

En la previa del Acto Central, los encargados de acompañar al público serán Alejandro Álvarez y Xenia “La China” Baigorria, mientras que la Repetición estará conducida por Julián Chabert, Nabila Barta y Luis Serrano.

En tanto, los tradicionales desfiles de la Vía Blanca y el Carrusel contarán con un amplio equipo de comunicadores integrado por Fernanda Figuls, Adrián “Chipi” Vera, Brenda Magallanes, Fernando López, Priscila García, José Montenegro, Arnold Baigorria, Leo Salvador, Fiama Castillo, Franco Coluchi, Paula Vega, Vanesa Zúñiga, Alejandro Salinas, Fernando Cerroni, Emanuel La Terra, María Belén Castro y Ángel Carrera.

La transmisión a través de la TV Pública estará a cargo de Rebeca Rodríguez Viñolo y Mauricio Morello.

Por su parte, en el Paseo Federal la locución fue responsabilidad de Patricia Alanis y Gianfranco Ricciardi, mientras que Luis Serrano y Noelia Nieto condujeron la tradicional Bendición de los Frutos, uno de los actos más emblemáticos del calendario de Vendimia.