Vendimia política: Luis Caputo desembarca en Mendoza y participará de un foro de inversiones

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los platos fuertes de la agenda institucional será la participación de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía de la Nación, quien confirmó su asistencia al 7mo Foro de Inversiones y Negocios.

El evento, que tendrá lugar este 5 y 6 de marzo en el Hotel Hilton, es organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y el Ejecutivo provincial. La presencia de Caputo no solo jerarquiza el encuentro, sino que envía una señal de respaldo a la gestión local en su intento por captar capitales estratégicos.

Se espera que el titular de la cartera económica brinde una conferencia centrada en los pilares de la gestión nacional:

Consolidación de la macroeconomía: Avances en el equilibrio fiscal.

Desinflación: Proyecciones para el año en curso.

Reformas estructurales: El impacto directo de las nuevas normativas en las economías regionales.

Mendoza en el radar de Nación

Esta es la segunda participación consecutiva del ministro en el foro (estuvo presente en la edición 2025), lo que evidencia un interés real por la matriz productiva de la región. Los sectores bajo la lupa oficial incluyen la vitivinicultura, la energía y, con especial énfasis, la minería sustentable, motor que la provincia busca encender definitivamente.

Además de su discurso público, la agenda de Caputo incluye una serie de reuniones a puertas cerradas con los principales referentes del agro y la industria del vino. El objetivo de estos encuentros es relevar de primera mano las urgencias del sector productivo local en un contexto de transformación económica.