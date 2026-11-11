“Vendimia de una misma raíz”: se presentó al equipo que dirigirá la próxima Fiesta Nacional

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó oficialmente al equipo artístico responsable de la 91.ª edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que tendrá como propuesta central el espectáculo “Vendimia de una misma raíz”. La dirección general estará a cargo de Néstor Alberto Giménez Celi, mientras que el guion fue desarrollado por Claudia Nidia Guzmán, quien también asumirá la dirección coreográfica.

El anuncio fue encabezado por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, quien destacó la incorporación de nuevas miradas a la celebración y el debut de Giménez Celi al frente de una Fiesta Nacional, pese a su trayectoria en el ámbito artístico. El funcionario señaló que el recambio generacional permitirá renovar los lenguajes escénicos y anticipó que el trabajo de producción comenzará de inmediato. En ese marco, se anunció que este viernes se abrirá el primer llamado a casting, junto a la responsable del área de Vendimia, Noelia Torres.

El espectáculo se presentará el 6 y 7 de marzo de 2027 en el Teatro Griego Frank Romero Day y tendrá dos homenajes centrales: los 100 años de trayectoria de Los Trovadores de Cuyo y la memoria de Alberto «Pocho» Sosa. Por su parte, Giménez Celi expresó que buscará construir una puesta colectiva capaz de generar emociones durante toda la noche, mientras que Guzmán explicó que el relato comenzará con la imagen de un hombre descalzo bajo la sombra de un árbol para recorrer la historia y la identidad mendocina.

La propuesta artística abordará las raíces de Mendoza, la herencia de los pueblos originarios, el trabajo de la tierra y el agua, la fe, los encuentros y la llegada del vino nuevo. Según explicó la guionista, el objetivo será mostrar una identidad compartida que se transforma y continúa a través de las generaciones. El equipo se completa con Sergio Sánchez en la dirección audiovisual, Héctor Daniel Gomina y María Claudia Sosa en folclore, Vanina Gispert en danza contemporánea, Guillermo Troncoso en dirección actoral y Mario Galván en dirección musical, entre otros responsables de las áreas técnicas, escenográficas y de producción.