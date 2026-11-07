Vendimia 2027: tres proyectos artísticos competirán este domingo por la realización del Acto Central

La elección del equipo artístico que tendrá a su cargo la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 entrará en una etapa decisiva este domingo 8 de noviembre. Los responsables de los tres proyectos seleccionados participarán de los coloquios finales, donde presentarán y defenderán sus propuestas ante el jurado encargado de elegir la puesta en escena del Acto Central y su repetición.

La actividad comenzará a las 9 en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicada en avenida Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén. Las presentaciones serán abiertas al público, por lo que podrán asistir tanto integrantes de la comunidad artística como vecinos interesados en conocer las propuestas.

Los proyectos que llegaron a esta instancia son “Vendimia de una misma raíz”, “Vendimia eterna” y “El alma de esta tierra”. Cada uno contempla el desarrollo del guion y su síntesis argumental, la escenografía, la dirección artística general y audiovisual, la puesta en escena, el desarrollo técnico y la conformación del equipo artístico.

Los tres proyectos finalistas

Las propuestas que competirán por la realización de la fiesta provincial son:

Vendimia de una misma raíz: cuenta con guion de Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi, quien también estará a cargo de la dirección artística.

Vendimia eterna: tiene guion de Mercedes Fernández y dirección de Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero.

El alma de esta tierra: fue escrita por Rafael «Golondrina» Ruiz y tendrá dirección general de Gaspar Tello.

Durante los coloquios, los equipos deberán exponer los principales aspectos de sus proyectos y explicar cómo llevarán adelante la propuesta artística y técnica para las próximas celebraciones vendimiales.

Quiénes integran el jurado que elegirá la propuesta ganadora

La evaluación estará a cargo de un jurado multidisciplinario conformado por representantes de la Subsecretaría de Cultura, el sector turístico, organismos provinciales, instituciones académicas, asociaciones artísticas y entidades vinculadas con la actividad cultural.

Entre sus integrantes hay referentes de las áreas de Historia y Antropología, Artística y Técnica de Cultura; representantes de Argentores, del sector audiovisual, de los departamentos mendocinos, de Corenave y Covinave, y de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

También participarán representantes del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Turismo y Territorio, Infraestructura provincial, Higiene y Seguridad, Discapacidad y distintas asociaciones y sindicatos vinculados con la actuación, la danza y la música.