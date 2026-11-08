Vendimia 2027: San Carlos coronó a sus nuevas representantes

Luego de que por condiciones climáticas, la municipalidad de San Carlos haya reprogramado su fiesta departamental de la Vendimia, este sábado 7 de noviembre, se llevó a cabo la puesta en escena y coronación de las nuevas soberanas.

El Teatro Municipal Neyú Mapú abrió sus puertas cerca de las 18 horas para recibir a los vecinos que dusfrutarón de “Legado de Luz y Vendimia”.

Sobre el escenario mayor, los presentes pudieron disfrutar de grandes artistas locales y provinciales: Dúo Mabel y Fede; Raíces Aguadas del sur; Candela Albornoz; Espíritu de mi tierra; Ocaso; Por más tinto; Ecos del valle; Marcos Mont; Gauchos de Güemes; Acorde campero; Axel Rodríguez.

Llegadas las 22 horas comenzó la propuesta artística que fue un homenaje a la identidad y las raíces del departamento.

Terminado el cuadro artístico, luego de la medianoche, llegó el momento de conocer a las nueva reina y virreina de San Carlos, tomando el lugar de Virginia Milagros Gómez y Agostina Berón Gorrindo.

El poroteo entre las ocho candidatas definió que la nueva embajadora departamental es Sofía Abril Gómez Correa (Eugenio Bustos), acompañada por Valentina Giamportone Ferreira (Villa Chacón), con 45 y 26 votos, respectivamente.

El cierre de la que fue la primera fiesta departamental de la Vendimia 2027, cerró con el show de Karina la Princesita.