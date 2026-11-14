Vendimia 2027: abrieron las inscripciones para artistas y estos son los requisitos

El Gobierno de Mendoza abrió la convocatoria para artistas interesados en participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 y las actividades del Calendario Vendimia. La inscripción se realizará exclusivamente a través de la página oficial de la Subsecretaría de Cultura (www.mendoza.gov.ar/cultura) y cada postulante deberá elegir una sola de las dos propuestas, ya que el sistema no permitirá más de una inscripción por persona ni cambios posteriores. Entre los requisitos se encuentran ser residente de Mendoza, tener al menos 18 años, acreditar idoneidad para el puesto y presentar los datos solicitados con carácter de declaración jurada.

La próxima edición de la fiesta llevará el nombre «Vendimia de una misma raíz», estará dirigida por Néstor Alberto Giménez Celi y tendrá su Acto Central el 6 de marzo de 2027, con repetición el día 7, en el Teatro Griego Frank Romero Day. La propuesta artística rendirá homenaje a los 100 años de Los Trovadores de Cuyo y a Alberto «Pocho» Sosa. Por su parte, el Calendario Vendimia incluirá el Paseo Federal, del 23 al 25 de febrero, y la Bendición de los Frutos, prevista para el 27 de febrero en Junín, bajo la dirección de Martín Damián Villarruel.

En cuanto a las remuneraciones, los cachets establecidos varían según la función y la categoría: los módulos generales para actores, bailarines y músicos serán de $1.950.000; los artistas solistas cobrarán $2.145.000; los monitores, $3.900.000; los traspuntes, $1.462.500; y los traspuntes utileros, $1.560.000. Las audiciones se desarrollarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén: el 28 y 29 de noviembre para bailarines contemporáneos; el 1 y 2 de diciembre para músicos y cantantes; el 6 de diciembre para actores y actrices; el 7 y 8 de diciembre para bailarines de folclore; y el 12 y 13 de diciembre para los artistas del Calendario Vendimia. La recepción de antecedentes para traspuntes y traspuntes utileros será el 3 y 4 de diciembre, de 10 a 14, en la Sala Elina Alba.

Los resultados se publicarán en la web de Cultura a partir de las 16, el 9 de diciembre para músicos y el 28 de diciembre para las demás categorías y los artistas del Calendario Vendimia. La firma de contratos se realizará entre el 21 de diciembre de 2026 y el 29 de enero de 2027, según cada disciplina. En tanto, los ensayos comenzarán en enero y febrero de 2027, con sedes y horarios específicos para cada grupo: entre ellas, el Estadio Vicente Polimeni, la Nave Cultural y el Espacio Cultural Julio Le Parc. Para consultas o inconvenientes durante la inscripción, los interesados podrán escribir a artistasvendimia@mendoza.gov.ar, indicando nombre completo, DNI, descripción de la consulta y teléfono de contacto.