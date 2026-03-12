Vendimia 2026: tras la suspensión, confirman cómo recuperar el dinero o canjear entradas

Las persistentes tormentas obligaron al Gobierno provincial a cancelar definitivamente la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en el Teatro Griego Frank Romero Day, las autoridades de Cultura activaron este jueves el protocolo de contingencia para los damnificados.

Los que tenían entrada para la función suspendida, tienn dos opciones disponibles:

Opción 1: Canje para el show de Abel Pintos (Beneficio económico)

Quienes deseen asistir al festival musical del domingo 15 de marzo podrán cambiar sus tickets. El evento contará con la presencia de Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y Campedrinos.

Cómo hacerlo : El trámite comienza este jueves al mediodía en los centros de canje habituales.

El trámite comienza este jueves al mediodía en los centros de canje habituales. Requisito : Presentar el comprobante PDF de la compra realizada en Entradaweb.

Presentar el comprobante PDF de la compra realizada en Entradaweb. A tener en cuenta: No se garantiza la misma ubicación del ticket original (sujeto a disponibilidad).

Dato clave: Esta opción representa un ahorro, ya que las entradas para el domingo tienen un valor de mercado de entre $35.000 y $65.000, superando los costos de la Vendimia ($14.000 – $28.000).

Opción 2: Reintegro total del dinero

Para los que deseen recuperar el importe abonado, el proceso se realizará de forma virtual: