Vendimia 2026: recorridos confirmados para la Vía Blanca y el Carrusel en la Ciudad

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de la agenda vendimial. En ese marco, se dieron a conocer los recorridos oficiales que tendrán la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel, dos de los desfiles más convocantes de la fiesta.

Ambos eventos forman parte de las celebraciones previas al Acto Central de la Vendimia y cada año reúnen a miles de personas en el centro mendocino para disfrutar de los carros alegóricos, las reinas departamentales y distintas expresiones culturales.

La Vía Blanca se realizará el viernes desde las 21. Durante la noche, las 18 representantes departamentales recorrerán las calles en carros especialmente diseñados para mostrar la identidad y la producción de cada rincón de la provincia.

El recorrido comenzará en la intersección de San Martín y Vicente Zapata. Desde allí avanzará hacia el norte por San Martín hasta llegar a Las Heras. Luego continuará por Chile, doblará en Sarmiento y finalmente seguirá hacia el oeste para desconcentrar en Belgrano.

Al día siguiente, el sábado desde las 9, se realizará el tradicional Carrusel. En este desfile participarán las candidatas vendimiales junto a agrupaciones gauchas, colectividades, murgas, caporales e instituciones culturales que llenan de música y color las calles del centro.

El Carrusel partirá desde los Portones del Parque General San Martín. Desde allí avanzará hacia el este por Emilio Civit hasta la plaza Independencia, luego continuará por Chile hasta Las Heras y seguirá por San Martín hacia el sur. La desconcentración se realizará en calle Colón.