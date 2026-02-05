Search
Perri-Cano-y-Day
Vendimia 2026

Vendimia 2026: presentaron a los protagonistas de “90 cosechas de una misma cepa”

A 90 años de la primera Vendimia, la edición 2026 recupera la historia de Guillermo Cano y Frank Romero Day, los impulsores de la fiesta

La Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años y su edición 2026 invita a mirar hacia atrás para entender el origen de una celebración que hoy forma parte del ADN cultural de Mendoza. Bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”, la propuesta recupera la historia de quienes soñaron, impulsaron e institucionalizaron la primera vendimia mendocina.

El recorrido comienza en la década del ’30, cuando el entonces gobernador Guillermo Cano y su ministro de Industrias, Obras Públicas y Riego, Frank Romero Day, viajaron a Italia y conocieron celebraciones populares vinculadas a la cosecha. Aquella experiencia fue el germen de una idea que, poco después, se transformaría en política pública.

A su regreso, ambos funcionarios firmaron el decreto provincial N.º 87, que estableció la realización anual de la Fiesta de la Vendimia. El 4 de marzo de 1936, Mendoza celebró por primera vez de manera oficial la cosecha de la uva, dando inicio a una tradición que se consolidaría con el paso de las décadas. “Ese decreto es el desencadenante de toda la historia de la Fiesta de la Vendimia”, destacó Pablo Perri.

En esta edición aniversario, Cano y Romero Day regresan simbólicamente como personajes centrales para interpelar el presente: qué fue de aquella fiesta que imaginaron, si los mendocinos siguen celebrándola con el mismo espíritu o si, con el paso del tiempo, la esencia de aquella primera vendimia se transformó. A 90 años de su nacimiento, la Vendimia vuelve a mirarse al espejo de su historia para reafirmar su identidad y su vigencia.

