Search
Instagram Facebook Twitter
vendimia-2025-acto-central-15jpeg
Vendimia 2026

Vendimia 2026: No quedan entradas para la primera repetición

La Subsecretaría de Cultura informó que se vendieron los tickets para la segunda noche del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”.

La segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia agotó sus entradas este lunes por la mañana. Así, la celebración en el teatro griego Frank Romero Day, que contará con el show de Luciano Pereyra, ya no tiene tickets.

La Subsecretaría de Cultura confirmó el cupo lleno de la venta que empezó al mediodía y se agotó a los minutos para el espectáculo  “90 cosechas de una misma cepa” que tendrá la primera repetición del Acto Central y que contará con la performance del músico, el domingo 8 de marzo.

En tanto, continúa la venta de las entradas para la tercera y cuarta noche, que se realizarán el 9 y el 10 de marzo.

Esas noches habrá varias participaciones estelares, pero sin el espectáculo vendimial: el lunes 9 estarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

El martes 10 será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Venta online y canje

La venta de entradas se realizará de manera online a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar, único canal habilitado para la compra de tickets. Se recomienda a los interesados ingresar con anticipación, verificar los datos personales antes de confirmar la operación y conservar el comprobante digital emitido por el sistema.

Una vez realizada la compra a través de la plataforma digital, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 3 hasta el domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos habilitados para el canje serán informados próximamente.

De este modo, la celebración mayor de los mendocinos volverá a convocar a miles de personas en el Teatro Griego Frank Romero Day, con una propuesta artística que promete emoción, identidad y un gran despliegue escénico. 

ETIQUETAS:

Fiesta Nacional de la VendimiaVendimia 2026

+ Noticias

Vendimia 2026

Vendimia 2026: No quedan entradas para la primera repetición

Por: Agustin Zamora

diputados

La estrategia de Petri para aprobar la reforma laboral sin cambios y evitar que vuelva al Senado

Por: Redacción NDI

A días de las elecciones, Matías Stevanato saca a la cancha a un histórico

Por: Ana San Martin

legislatura

Proponen declarar la Emergencia Agro Productiva en Mendoza por un año

Por: Ana San Martin

Netflix

“En el Barro” ¿tendrá una tercera temporada en Netflix?

Por: Agustin Zamora

Adios a la leyenda

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter