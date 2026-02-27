Vendimia 2026: lanzan créditos clave para bodegas y productores con bajas tasas

Con la mirada puesta en la Vendimia 2026, el Ejecutivo provincial presentó una herramienta financiera destinada a sostener el ritmo productivo del vino, uno de los motores económicos de Mendoza. La línea de créditos contempla financiamiento en pesos y en dólares, con condiciones diferenciadas para MiPyMEs y grandes empresas.

La iniciativa, articulada por el Ministerio de Producción, apunta a fortalecer la cadena agroindustrial vitivinícola en un momento clave del calendario: la cosecha, el acarreo de uva y la elaboración.

Qué financian y a qué tasa

En la modalidad en pesos —exclusiva para MiPyMEs— los fondos podrán utilizarse para cubrir gastos de cosecha, traslado de uva y procesos de elaboración. La tasa fija es del 24% TNA para préstamos amortizables y del 26% TNA para operaciones con pago único al vencimiento, con un plazo máximo de hasta 360 días.

Por su parte, la línea en dólares está orientada a capital de trabajo vinculado al desarrollo productivo. En este caso, las MiPyMEs acceden a tasas que van del 2,5% al 6% TNA, mientras que las grandes empresas parten desde el 2,75% TNA. El plazo máximo es de 180 días, con cancelación en un solo pago al vencimiento.

Montos y límites

En cuanto a los montos, la operatoria en pesos no establece un tope máximo. Para las líneas en dólares, las MiPyMEs podrán gestionar hasta 300.000 dólares por operación, mientras que las grandes empresas tendrán un límite de hasta 750.000 dólares por cliente.

Estas condiciones buscan adaptarse al tamaño y volumen de cada establecimiento, en un sector donde conviven pequeños productores, bodegas medianas y grandes grupos exportadores.

Cómo iniciar el trámite

Las empresas interesadas pueden gestionar el crédito de manera online, a través del sistema de calificación digital del banco, o acercarse a cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina para recibir asesoramiento personalizado y comenzar el trámite.

Además, desde el Ministerio de Producción ofrecen acompañamiento técnico para facilitar la articulación entre los productores y la entidad financiera. El objetivo es agilizar el acceso al financiamiento en una etapa determinante para la economía vitivinícola, donde cada decisión impacta de lleno en la próxima cosecha y en la competitividad del vino mendocino en los mercados.