Vendimia 2026: el impactante premio que recibirá la reina nacional y el regalo sorpresa para la virreina

Luego de la emoción del Acto Central, la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 continúa generando repercusiones y revelando detalles sobre el nuevo reinado. Además de las coronas y el reconocimiento del público, las soberanas nacionales también recibirán una serie de premios que forman parte de una tradición que se repite cada año.

En esta edición, los obsequios volvieron a destacarse por su valor y utilidad, superando incluso a los entregados en temporadas anteriores, según pudo saberse a partir de información vinculada a la organización del evento.

Un auto 0 kilómetro para la reina nacional

La nueva reina nacional, Azul Antolínez, comenzará su reinado con un premio de gran importancia: un auto 0 kilómetro que utilizará durante su año de mandato.

Este vehículo es posible gracias al aporte de la empresa Telekino, gestionado a través del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. El obsequio se ha convertido en una tradición dentro de la celebración vendimial y busca facilitar los traslados que la soberana deberá realizar en distintas actividades oficiales dentro y fuera de Mendoza.

La virreina también tendrá movilidad propia

Por su parte, la flamante virreina nacional, Agustina Giacomelli, también recibirá un premio pensado para acompañar su agenda institucional.

En su caso, el obsequio será una moto, un vehículo que le permitirá trasladarse con mayor comodidad durante su participación en eventos, promociones y actividades vinculadas a la Vendimia.

Joyas y regalos protocolares para las soberanas

Más allá de los vehículos, las nuevas representantes vendimiales también recibirán el tradicional “ajuar real”, compuesto por diferentes obsequios protocolares que forman parte del reconocimiento institucional.

Entre los elementos confirmados se destacan anillos de oro diseñados especialmente para conmemorar su elección, además de pulseras de oro que forman parte de los atributos simbólicos del reinado.

A estos regalos se suman vouchers, indumentaria, servicios y tratamientos de estética brindados por marcas y empresas mendocinas, que acompañarán a las soberanas a lo largo de todo 2026 durante su tarea como embajadoras del vino, la cultura y el turismo de la provincia.