Vendimia 2026: cuánto prevée gastar Alfredo Cornejo en sus invitados de lujo

El servicio cubrirá traslados durante los principales actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Conocé los detalles.

La Provincia puso en marcha el operativo logístico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y autorizó una partida de $106.971.200 para el traslado de invitados oficiales, según consta en la Resolución N° 66 publicada en el Boletín Oficial.

El servicio estará destinado a movilizar a funcionarios nacionales, integrantes del Cuerpo Diplomático y otros invitados especiales durante las actividades centrales de la agenda vendimial, que comenzará el 27 de febrero con la Bendición de los Frutos y continuará el 6 y 7 de marzo con la Vía Blanca, el Carrusel, el Acto Central y la Repetición.

De acuerdo con lo establecido en el proceso licitatorio, la contratación contempla 3 minibuses, 20 ómnibus con capacidad para 50 pasajeros y 6 vehículos de alta gama. Las unidades se utilizarán para traslados desde el aeropuerto hacia hoteles, bodegas, actos protocolares y el Teatro Griego Frank Romero Day durante la celebración central.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida resulta “esencial para la adecuada atención de los invitados oficiales”, en el marco de uno de los eventos culturales y turísticos más relevantes del país.

En la licitación se presentaron tres oferentes. División Industrial S.A. cotizó $70.490.000 para cubrir la totalidad del servicio con distintas categorías de vehículos. DIMA Executive SAS ofertó $66.970.000, aunque no incluyó en su propuesta el ítem correspondiente a los 20 ómnibus. En tanto, Transporte San Martín de Porres SAS presentó una oferta de $34.500.000 únicamente para el servicio de minibuses.

Las propuestas se encuentran actualmente bajo análisis de la Comisión de Preadjudicación, que deberá emitir dictamen en los próximos días para definir qué empresa quedará a cargo del servicio durante la Vendimia 2026.

