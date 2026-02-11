Vendimia 2026: cuándo y cómo reservar y retirar entradas para personas con discapacidad

El Gobierno de Mendoza dio a conocer el procedimiento para que las personas con discapacidad puedan obtener entradas gratuitas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La modalidad busca garantizar el acceso al Acto Central y a la función de repetición en el Teatro Griego Frank Romero Day, mediante la reserva anticipada de tickets correspondientes al sector Torrontés, destinado exclusivamente a este público.

De este modo, el 12 de febrero -a partir de las 9, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza habilitará un formulario para que las personas con discapacidad soliciten las localidades. Quienes deseen asistir deberán que consignar sus datos personales y acreditar la discapacidad. Para completar el trámite es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Una vez enviada la solicitud, la organización asignará un día y horario específico para el retiro de las entradas, información que será comunicada por correo electrónico a cada solicitante.

El retiro de los tickets deberá realizarse de manera presencial entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero, de 8 a 15 h, en la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza. Al momento de retirarlos será obligatorio presentar el DNI y el Certificado Único de Discapacidad, ya que sin esta documentación no se realizará la entrega.

Desde la organización informaron que aquellas entradas que no sean retiradas en el día asignado volverán a ponerse a disposición para ser reasignadas a otras personas con discapacidad, con el objetivo de aprovechar la totalidad de los lugares reservados.