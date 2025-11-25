Vendimia 2026: comienzan las audiciones para artistas

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, anunció el inicio del cronograma de audiciones para los artistas que aspiran a ser parte del Acto Central y la Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, titulada “90 cosechas de una misma cepa”. Todas las pruebas se llevarán a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Información importante

DNI obligatorio: quienes participen deberán presentarse con su documento, requisito excluyente.

quienes participen deberán presentarse con su documento, requisito excluyente. Acreditaciones: se realizarán únicamente en los horarios fijados para cada turno, ya sea por la mañana o por la tarde. Es fundamental respetar los horarios establecidos; fuera de esos lapsos no se permitirá el ingreso ni se aceptarán cambios de turno.

Requisitos de vestimenta

Folclore, folclore adultos y folclore discapacidad: ropa de ensayo negra lisa, sin estampas ni inscripciones; pañuelo blanco, zapatos o botas adecuados y cabello recogido en rodete. No se permite el uso de accesorios.

ropa de ensayo negra lisa, sin estampas ni inscripciones; pañuelo blanco, zapatos o botas adecuados y cabello recogido en rodete. No se permite el uso de accesorios. Contemporáneo y contemporáneo adultos: vestuario negro liso, sin inscripciones ni estampas; zapatillas de jazz o medias punta y peinado recogido. No se aceptan accesorios ni pies descalzos.

vestuario negro liso, sin inscripciones ni estampas; zapatillas de jazz o medias punta y peinado recogido. No se aceptan accesorios ni pies descalzos. Actores, actrices y acróbatas: ropa negra lisa, sin leyendas ni inscripciones. No se admiten pies descalzos.

Las audiciones incluyen las siguientes categorías: bailarines contemporáneos y/o de técnicas mixtas, bailarines contemporáneos y/o de técnicas mixtas adultos, bailarines folclóricos, bailarines folclóricos adultos, bailarines folclóricos con discapacidad, actores, actrices, acróbatas y músicos.

Los bailarines, actores y acróbatas deberán revisar el día y horario asignado a su audición según la disciplina y categoría en la que se hayan inscripto.