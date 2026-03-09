Vendimia 2026: así quedó el listado de reinas por departamento

La Fiesta Nacional de la Vendimia comenzó en 1936 y se ha convertido en uno de los eventos más importantes y esperados en Mendoza y el mundo.

La fiesta incluye una gran variedad de actividades, desde desfiles con carrozas (El Carrusel) decoradas hasta numerosas actividades privadas como degustaciones de vinos y eventos privados.

Además de ser un evento de celebración, cada año, se elige a la reina y virreina de la Vendimia. Las soberanas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025 fueron Alejandrina Funes, de Las Heras y Sofía Perfumo, de General Alvear como reina y virreina, respectivamente.

Tras la celebración de “90 cosechas de una misma cepa”, las nuevas embajadoras que sumaron su nombre a la rica historia mendocina son Azul Antolinez, de San Rafael y Agustina Giacomelli, de Tunuyán.

En 90 coronaciones, varios departamentos se han llevado la corona, siendo Guaymallén el que encabeza el ranking con 10 coronas, número que igualó San Rafael. Godoy Cruz sigue cerca, con una menos.

Con ocho está Las Heras, dos más que Maipú. Con cinco coronas hay un empate entre San Martín, Tunuyán, Rivadavia, San Carlos, Tupungato.

Un escalón por debajo, con cuatro coronas están Junín y Luján de Cuyo. Tres tienen Santa Rosa y General Alvear, que superan por una soberana a Lavalle, Malargüe y La Paz.

La “tabla” la cierra Ciudad de Mendoza, que con Agostina Saua logró su primera soberana en 2024. De todos modos, hay que tener presente que las representantes de la Ciudad son coronables desde el 2016.