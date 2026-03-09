Vendimia 2026: Agustina Giacomelli de Tunuyán es la Virreina y acompañará en el reinado a Azul Antolinez

En una noche cargada de emoción, en la que se celebró la 90° edición de la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia, Mendoza eligió este domingo a sus nuevas soberanas. En un imponente Frank Romero Day, Azul Antolinez, representante de San Rafael, fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026 tras reunir 52 votos, mientras que Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán, fue elegida Virreina Nacional al obtener 44 sufragios. De este modo, sucederán a Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina salientes, respectivamente.

El Acto Central comenzó pasadas las 21 de este domingo 8 de marzo, fecha que coincidió además con el Día Internacional de la Mujer. La realización del espectáculo se llevó a cabo un día después de lo previsto, luego de que las fuertes lluvias del sábado obligaran a reprogramar la celebración.

Pese a la reprogramación por las lluvias, el Frank Romero Day lució imponente como siempre (Foto: Gentileza).

Ese cambio de fecha generó además una situación inédita: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no estuvo presente en el Teatro Griego, ya que el evento coincidió con un viaje oficial que el mandatario ya tenía previsto a Estados Unidos, donde se integrará a una comitiva encabezada por el presidente Javier Milei.

La fiesta tuvo como lema “90 cosechas de una misma cepa”, en alusión a las nueve décadas transcurridas desde la primera edición oficial de la fiesta en 1936, cuando fue coronada Delia Larrive Escudero.

Alejandrina Funes, Reina Nacional saliente, se destacó con un baile en el centro del escenario (Foto: gentileza).

La puesta en escena de este año estuvo dirigida por Pablo Perri, con guion de Silvia Moyano. El espectáculo propuso un recorrido simbólico por la historia vendimial a través de tres actos, once cuadros, dos aperturas y un epílogo que repasaron distintos momentos de la cultura mendocina.

En cuanto a la historia contada, cabe destacar que resalaron los espíritus de dos figuras históricas: el exgobernador Guillermo Cano y el ministro Frank Romero Day, impulsores en la década de 1930 de lo que hoy es la Fiesta Nacional de la Vendimia. En la narración, ambos regresan al presente para descubrir cómo aquella idea inicial se convirtió en una celebración que hoy emociona a generaciones enteras.

El Acto Central repasó la historia provincial y de la Fiesta Nacional de la Vendimia (Foto: Gentileza).

A lo largo del espectáculo también se evocaron hitos de la historia provincial, como el trabajo en la viña, el aporte de los inmigrantes al desarrollo de la vitivinicultura, la construcción del teatro griego y la evolución cultural de Mendoza.

Tras las intervenciones artísticas llegó el momento más esperado de la noche: la elección de las nuevas soberanas vendimiales. Como ocurre cada vendimia, los representantes departamentales fueron anunciando sus votos uno a uno hasta definir a las nuevas embajadoras del vino mendocino.

Las soberanas departamentales brillaron en la elección de las nuevas Reina y Virreina Nacional (Foto: Gentileza).

Finalmente, luego de que los locutores de la fiesta cantaran todos los votos, se procedió al recuento oficial, el cual coronó como Reina Nacional de la Vendimia 2026 a la sanrafaelina Azul Antolinez , y a la tupungatina Agustina Giacomelli como Virreina Nacional. Desbordadas por la emoción, llegó el momento en el que ambas recibieran los atributos de Alejandrina Funes y de Sofía Perfumo, quienes culminaron su año de mandato para darle lugar a las nuevas soberanas.

La noche vendimial tuvo además un cierre musical especial. El espectáculo final estuvo a cargo de Luciano Pereyra, quien brindó su show luego de la elección de la reina. Cabe recordar que originalmente el artista iba a presentarse durante la repetición del Acto Central, pero la reprogramación de éste también modificó ese calendario: la “segunda noche” pasó para el miércoles y, debido a compromisos previos en su agenda, el cantante terminó cerrando el Acto Central.