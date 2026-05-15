Veinte familias de Tupungato recibieron su vivienda propia este viernes

El acto se desarrolló en el sector TISA, donde quedaron oficialmente inauguradas viviendas correspondientes a los barrios Viejo Viñedo y Nuestra Casa II. La ceremonia contó con la presencia del intendente Gustavo Aguilera, la subsecretaria de Infraestructura de Mendoza Marité Badui y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero, junto a funcionarios provinciales y municipales.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia para sostener políticas habitacionales en un contexto económico complejo. La entrega también dejó una imagen que se repitió en ambos barrios: muchas de las viviendas quedaron a nombre de mujeres jefas de hogar (especialmente en el barrio Nuestra Casa II), reflejando el rol central que cumplen en la organización y sostenimiento de numerosas familias del departamento.

En ese sentido, Aguilera remarcó que esta situación representa un avance en términos de igualdad y acceso a derechos, mientras que Badui puso en valor la continuidad de las obras públicas vinculadas a vivienda, salud, educación y servicios esenciales. La funcionaria aseguró que Mendoza mantiene un ritmo constante de entregas habitacionales pese a las dificultades económicas nacionales y destacó el esfuerzo fiscal que implica sostener estos programas.

Por su parte, Cantero se refirió al proyecto de ley impulsado recientemente por el Gobierno provincial para agilizar la recuperación de viviendas sociales en casos de incumplimiento. El titular del IPV sostuvo que el recupero de cuotas es clave para que el sistema siga funcionando y permita que más mendocinos puedan acceder a su casa propia. Además, pidió a quienes tengan dificultades de pago que se acerquen al organismo para buscar soluciones y evitar perder el beneficio habitacional.