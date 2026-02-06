Vehículos por votos: los millonarios anuncios de dos intendentes del Gran Mendoza para seducir a los vecinos

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, y Matías Stevanato, de Maipú, eligieron el mismo día para hacer anuncios similares. Ambos mostraron los vehículos que adquirieron a la comuna bajo el mensaje de “millonaria inversión”.

Los dos jefes comunales tienen elecciones el próximo 22 de febrero y trataron de contrarrestar la polémica por el gasto electoral. Maipú gastará cerca de 1.000 millones de pesos y Luján más de $700 millones. Y el año próximo, si desdoblan, erogarán un monto similar.

Allasino eligió la playa del Parque Cívico Luján para encabezar la presentación oficial de 27 vehículos destinados a “mejorar el funcionamiento operativo y fortalecer el desarrollo de distintas áreas de la Municipalidad. Este nuevo remanente se incorpora a la flota total de 148 unidades, que fueron adquiridas en los últimos 2 años”.

La inversión total asciende a 2.500 millones de pesos y se realizó mediante un esquema de leasing con el Banco Galicia, en el marco de una administración municipal austera y ordenada. Esta política de gestión financiera responsable posibilitó una renovación histórica de la flota, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos y asegurando que el dinero contribuido por los vecinos se traduzca en mejores servicios.

La nueva flota de movilidades adquiridas por la Municipalidad está integrada por 3 camiones volcadores, 1 camión regador, 1 camión desobstructor, 4 camionetas, 2 unidades tipo Traffic, 5 vehículos livianos, 1 batea, 5 utilitarios Foton, 1 camión para enganchar, 3 retroexcavadoras y 1 minicargadora.

En el caso de Maipú, no se difundió oficialmente el monto, aunque también se habló de inversión histórica. “La decisión impacta en el día a día de los vecinos y es que, gracias a una gestión equilibrada y el orden en la administración de los recursos, se pueden concretar trabajos preventivos y de mantenimiento en los servicios que brinda el municipio”, dijeron en un comunicado.

Las unidades que compraron fueron: 2 camiones desobstructores, 3 máquinas pala articuladas, 1 topadora oruga, 12 camiones livianos y 9 camiones recolectores de residuos.